В Госдуме дали совет Овечкину

Депутат Журова заявила, что форвард «Вашингтона» Овечкин может остаться в НХЛ

Депутат Госдумы Светлана Журова в интервью «Матч ТВ» заявила, что форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин может остаться в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) еще на год.

По ее словам, российские любители хоккея не будут в обиде, если 40-летний нападающий останется в Америке еще на год.

«Думаю, что рекорд сильно манит. Допускаю, что болельщики не обидятся на него, если он останется в НХЛ еще на год за рекордом. Все‑таки остаться в истории с его фамилией — это значимо, поэтому его все поймут», — заявила Журова.

Контракт 40-летнего Овечкина с «Вашингтоном» истекает по окончании сезона-2025/26. Ранее форвард заявил, что решение о продолжении карьеры примет летом.

В ночь на 12 апреля «Вашингтон Кэпиталз» обыграл «Питтсбург Пингвинз» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 3:0. Это вторая победа столичного клуба над «Питтсбургом» за последние двое суток.

Шайбы забросили Тревор ван Римсдайк (33-я минута) и Коннор Макмайкл (56-я и 58-я). Овечкин провел на льду 16 минут, нанес три броска в створ, заблокировал один бросок, применил пять силовых приемов и отдал голевую передачу.

