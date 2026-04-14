Российский комментатор объяснил, почему «Зениту» пошла на пользу ничья с «Краснодаром»

Комментатор Орлов: у «Краснодара» календарь сложнее, чем у «Зенита»

Футбольный комментатор и журналист Геннадий Орлов в эфире «Радио Зенит» заявил, что петербургскому «Зениту» могла пойти на пользу ничья с «Краснодаром» в Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Если посмотреть на оставшиеся матчи и сравнить, то, в общем-то, у «Краснодара» посложнее. Если бы «Зенит» выиграл у «Краснодара», то все бы говорили, что он чемпион. А это самое страшное с точки зрения психологии», — сказал Орлов.

Встреча прошла в Санкт-Петербурге 12 апреля и завершилась со счетом 1:1. «Газета» вела текстовую онлайн-трансляцию игры.

На 27-й минуте «Зенит» вышел вперед после удара Вендела. На 69-й минуте Лукас Оласа спас гостей от поражения, сравняв счет.

После этого матча «Краснодар» набрал 53 очка и сохранил лидерство в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). «Зенит» с 52 баллами располагается на втором месте.

В следующем туре «Краснодар» дома сыграет с калининградской «Балтикой», а «Зенит» отправится на выезд к махачкалинскому «Динамо».

