Овечкин вышел на пятое место по очкам в НХЛ, набранных в выездных матчах

Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин установил новое бомбардирское достижение.

В прошедшем матче регулярного чемпионата против «Питтсбург Пингвинз» 40-летний капитан «столичных» забросил шайбу и набрал 821-е очко в выездных матчах, опередив в списке Рона Фрэнсиса.

Опережают по данному показателю россиянина лишь Стив Айзерман (857), Яромир Ягр (860), Марк Мессье (880) и Уэйн Гретцки (1298).

Встреча между «Пингвинз» и «Кэпиталз» прошла в Питтсбурге 11 апреля и завершилась победой гостей со счетом 6:3. После этой встречи «Кэпиталз» набрали 91 очко и закрепились на десятой строчке в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию встречи. На счету Овечкина 1006 голов в НХЛ, если учитывать регулярный чемпионат и плей-офф. До повторения рекорда Уэйна Гретцки осталось десять шайб: в активе канадского хоккеиста 1016 голов. 894 шайбы он забил в регулярном чемпионате, а 122 — в плей-офф НХЛ.

Ранее Александр Овечкин обновил собственный рекорд НХЛ.