Овечкин обновил собственный рекорд НХЛ

Овечкин обновил собственный рекорд в НХЛ по голам в пустые ворота
Brad Penner-Imagn Images/Reuters

Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в матче против «Питтсбург Пингвинз» обновил собственный рекорд по числу заброшенных шайб в пустые ворота.

40-летний капитан «Кэпс», поразивший ворота соперника на 57-й минуте игры, забросил свою 72-ю шайбу в подобном формате. У его ближайшего преследователя в лице Уэйна Гретцки 56 голов в пустые ворота.

Встреча между «Пингвинз» и «Кэпиталз» прошла в Питтсбурге 11 апреля и завершилась победой гостей со счетом 6:3. После этой встречи «Кэпиталз» набрали 91 очко и закрепились на десятой строчке в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию встречи. На счету Овечкина 1006 голов в НХЛ, если учитывать регулярный чемпионат и плей-офф. До повторения рекорда Уэйна Гретцки осталось десять шайб: в активе канадского хоккеиста 1016 голов. 894 шайбы он забил в регулярном чемпионате, а 122 — в плей-офф НХЛ.

Ранее Александра Овечкина обогнали в списке бомбардиров.

 
