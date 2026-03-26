В «Балтике» запросили полный текст по решению дисквалифицировать тренера

В «Балтике» запросили полный текст по решению о дисквалификации Талалаева

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц в интервью РИА Новости заявил, что представители калининградской «Балтики» запросили полный текст документа по решению о дисквалификации главного тренера Андрея Талалаева после матча 21-го тура РПЛ против ЦСКА.

«Балтика» запросила полный текст решения. У КДК на изготовление полного текста решения есть срок в течение 20 календарных дней. Окончательный срок на его изготовление - 12 апреля», — заявил Григорьянц.

Инцидент произошел, когда в концовке матча 21-го тура чемпионата России Талалаев взял мяч, улетевший в аут, и пнул его на трибуны, не дав ЦСКА произвести быстрое вбрасывание. Это возмутило футболиста московской команды Энрике Кармо, который подбежал и толкнул специалиста. После этого началась потасовка, к которой подключился главный тренер ЦСКА Фабио Челестини. Оба тренера получили красные карточки.

Челестини по итогам пропустил только одну игру — с махачкалинским «Динамо», которая состоялась 21 марта.

