Российский тренер о бане России: это не повод искать оправдания

Тренер Ларионов об отстранении России: это не повод искать оправдания
Владимир Федоренко/РИА Новости

Главный тренер петербургского СКА, двукратный олимпийский чемпион Игорь Ларионов заявил, что отстранение России от международных турниров не является поводом искать оправдания. Его слова передают «Вести».

«Всегда можно ссылаться на то, что мы, скажем, изолированы. Это не повод искать оправдания. Мы должны находить возможности делать нашу игру лучше, требовать с игроков полной отдачи, потому что рано или поздно все это закончится», — сказал Ларионов.

Международная федерация хоккея (IIHF) весной 2022 года приняла решение отстранить российских игроков от участия в турнирах под своей эгидой даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году. В марте 2023 года IIHF продлила отстранение на сезон-2023/24, такое же решение было принято в феврале 2025 года. Российские хоккеисты не сыграли на чемпионате мира 2025 года и не приняли участия в мировом первенстве 2026 года.

Ранее Ларионов обморозил ноги в Норильске.

 
