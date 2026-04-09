«Приоритет — все турниры»: игрок ЦСКА назвал задачи клуба

Полузащитник ЦСКА Глебов:  мы должны побеждать в каждой игре
Полузащитник ЦСКА Кирилл Глебов рассказал, что игроки команды хотят побеждать в каждом матче вне зависимости от турнира. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Думаю, приоритет — все турниры. Мы не делим их на более или менее важные. Пусть это прозвучит банально, но мы должны побеждать в каждой игре», — сказал Глебов.

7 апреля ЦСКА одержал разгромную победу над самарскими «Крыльями Советов»со счетом 5:2 в матче второго этапа полуфинала Пути регионов Кубка России и вышел в финал нижней сетки, где сыграет со «Спартаком».

В российской премьер-лиге (РПЛ) армейцы занимают пятое место в турнирной таблице, набрав 42 очка в 23 матчах. ЦСКА отстает от лидирующего «Краснодара» на десять баллов.

20-летний Глебов в текущем сезоне провел в составе московской команды 29 игр во всех турнирах, в которых отметился семью забитыми мячами и тремя результативными передачами.с

Ранее хет-трик Гонду помог ЦСКА разгромить «Крылья Советов» в Кубке России.

 
