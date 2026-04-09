Семак объяснил поражение «Зенита» от «Спартака» в Кубке России

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак высказался о поражении от «Спартака» в матче 1/2 финала Пути регионов Кубка России, отметив, что в игре было минимум опасных моментов, передает «Матч ТВ».

«Было минимум моментов. Хотя хорошие эпизоды были: Мостовой убегал один в один, у Кондакова тоже был хороший момент. По такой игре много моментов не бывает. Не смогли забить в основное время, а пенальти — это своего рода лотерея», — сказал Семак.

Матч между «Спартаком» и «Зенитом» прошел в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» и завершился в основное время со счетом 0:0. Победитель определился в серии послематчевых пенальти, где «Спартак» установил победный счет в 7:6.

Перед началом серии пенальти главный тренер «Спартака» заменил вратаря: вместо Александра Максименко на поле вышел Илья Помазун. Он отразил удары Андрея Мостового и Даниила Кондакова. У «Зенита» не забили также два игрока.

В финале Пути регионов «Спартак» встретится с московским ЦСКА.

