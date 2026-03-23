В Колумбии 18-летний футболист умер после потери сознания во время матча

В Колумбии 18-летний футболист скончался во время матча после потери сознания

Полузащитник юношеской сборной Колумбии и «Мильонариос» Сантьяго Кастрильон умер после потери сознания во время матча первенства страны. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

21 марта 18-летний футболист потерял сознание во время матча чемпионата среди игроков не старше 20 лет. Врачи команды оказали ему помощь, после чего доставили в медицинское учреждение. Там Кастрильона поместили в отделение интенсивной терапии, где он находился под наблюдением специалистов в области сердечно-сосудистой системы. 22 марта футболист скончался в окружении семьи.

Кастрильон не выступал за основную команду «Мильонариоса», но несколько раз попадал в заявку на матчи клуба.

10 марта после тяжелой болезни на 54-м году жизни скончался обладатель Кубка России по футболу в составе московского «Динамо» Сергей Некрасов. За «Динамо» Некрасов сыграл в чемпионате России — 149 матчей (12 голов), в кубке России — 23 матча (два гола), в еврокубковых турнирах (Кубок УЕФА, Кубок Кубков, Кубок Интертото) — 24 матча (два гола).

Ранее итальянский велогонщик погиб в ДТП во время тренировки.