Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Спорт

В Колумбии 18-летний футболист умер после потери сознания во время матча

В Колумбии 18-летний футболист скончался во время матча после потери сознания
Полузащитник юношеской сборной Колумбии и «Мильонариос» Сантьяго Кастрильон умер после потери сознания во время матча первенства страны. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

21 марта 18-летний футболист потерял сознание во время матча чемпионата среди игроков не старше 20 лет. Врачи команды оказали ему помощь, после чего доставили в медицинское учреждение. Там Кастрильона поместили в отделение интенсивной терапии, где он находился под наблюдением специалистов в области сердечно-сосудистой системы. 22 марта футболист скончался в окружении семьи.

Кастрильон не выступал за основную команду «Мильонариоса», но несколько раз попадал в заявку на матчи клуба.

10 марта после тяжелой болезни на 54-м году жизни скончался обладатель Кубка России по футболу в составе московского «Динамо» Сергей Некрасов. За «Динамо» Некрасов сыграл в чемпионате России — 149 матчей (12 голов), в кубке России — 23 матча (два гола), в еврокубковых турнирах (Кубок УЕФА, Кубок Кубков, Кубок Интертото) — 24 матча (два гола).

Ранее итальянский велогонщик погиб в ДТП во время тренировки.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!