Мостовой заявил о трагедии в «Спартаке»

Бывший полузащитник испанской «Сельты» Александр Мостовой в интервью «Советскому спорту» заявил, что разочарован отсутствием «Спартака» в борьбе за чемпионский титул.

«Конечно, это трагедия, что «Спартака» нет в чемпионской гонке уже который сезон. Это плохо для болельщиков, для популярности клуба, для зрелищности и статуса чемпионата. «Спартак» — это самая популярная команда в стране, это факт», — заявил Мостовой.

Встреча «Спартак» — «Локомотив», которая прошла 5 апреля на стадионе «Лукойл Арена», завершилась со счетом 2:1. На 23-й минуте счет открыл игрок «Локомотива» Сесар Монтес. Эсекьель Барко на 66-й минуте сравнял счет ударом с пенальти. Точный удар Пабло Солари на 83-й минуте принес красно-белым победу.

В турнирной таблице РПЛ «Локомотив» занимает третье место, набрав 44 очка. «Спартак» занимает шестое место, набрав 41 очко.

Ранее стали известны трансферные цели «Спартака» на лето.