Трусова объяснила, зачем вернулась в спорт

Серебряная призерка Олимпийских игра 2022 года Александра Трусова в соцсетях объяснила, чего хочет добиться в профессиональном спорте.

«Для меня спорт высоких достижений – это про границы человеческих возможностей. Понять, на что ты способен. Где твой предел. Я люблю этот спорт. Люблю эти ощущения. Люблю делать то, что делаю», — заявила Трусова.

Трусова на Олимпийских играх в Пекине стала обладательницей серебряной награды, уступив только соотечественнице Анне Щербаковой. Трусова — первая фигуристка в истории, исполнившая на соревнованиях под эгидой Международного союза конькобежцев четверные лутц, тулуп и флип, и вторая (после Мики Андо), исполнившая четверной сальхов. Первая исполнительница двух, трех, четырех и пяти четверных прыжков в одной программе.

22 марта 2025 года на соревнованиях «Русский вызов» Трусова, которая выступала со своим мужем Макаром Игнатовым в парном разряде, объявила о беременности. Спортсменка родила сына 6 августа, мальчика назвали Михаилом.

Ранее Алексей Ягудин двумя словами описал Евгения Плющенко.