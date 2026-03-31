Тренера сборной Украины обвинили в недостойном поведении в отношении журналистки

Журналистка украинского спортивного сайта Tribuna Ирина Козюпа в своем Telegram-канале обвинила главного тренера сборной Украины Сергея Реброва в недостойном поведении на пресс-конференции перед товарищеским матчем с командой Албании.

По ходу общения с прессой Ребров на вопрос журналистки сайта «Український футбол» Кристины Пастуховой, которая спросила об ответственности за непопадание сборной на чемпионат мира — 2026, посоветовал ей «оторвать глаза от телефона».

«Такое поведение точно недостойно главного тренера национальной сборной Украины. Кому молиться, чтобы взяли харизматичного тренера, который не будет хамить журналистам, а сможет адекватно общаться?» — написала Козюпа.

Украинская команда не смогла отобраться на чемпионат мира, проиграв сборной Швеции со счетом 1:3. Сборная Украины один раз участвовала в финальной стадии чемпионата мира по футболу — в 2006 году в Германии дошла до четвертьфинала.

Товарищеская игра с Албанией состоится 31 марта, стартовый свисток прозвучит в 21:45 по московскому времени.

