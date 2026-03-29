Тарасова назвала российского фигуриста, способного конкурировать с Малининым

Тренер Тарасова: надеюсь, Гуменник может кататься, как Малинин
Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова выразила уверенность, что российский фигурист Петр Гуменник может конкурировать с представителем США Ильей Малининым. Ее слова приводит Sport24.

«Считаю, что его все равно можно победить. Чтобы кто-то из наших ребят смог это сделать, надо уметь делать то, на что он способен. У нас ведь есть очень талантливые фигуристы. Надеюсь, тот же Петя Гуменник может кататься, как Малинин. Но, кроме этого, нужно работать и над второй оценкой», — отметила она.

28 марта американский фигурист в третий раз подряд выиграл чемпионат мира. За произвольную программу Малинин набрал 218,11 балла, что дало ему в общей сумме 329,40 балла. Изначально на техническом табло было указано, что фигурист исполнил четверной аксель, однако позже элемент был заменен на тройной аксель.

Гуменник был участником зимних Олимпийских игр — 2026 и набрал 184,49 балла за произвольную программу и в сумме — 271,21 балла. Это позволило ему занять итоговое шестое место после того, как он шел на 12-й позиции после выступления в коротких программах. Он в сезоне-25/26 выиграл чемпионат России впервые в карьере, а также завоевал золотую медаль финала Гран-при России.

Ранее Малинин объяснил отказ от четверного акселя на чемпионате мира.

 
