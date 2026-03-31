На Украине призвали наказать российскую гимнастку за неуважение к их гимну

Украинская федерация гимнастики (УФГ) призвала к лишению нейтрального статуса россиянки Софии Ильтеряковой за неуважительное отношение к национальным символам страны на этапе Кубка мира в Софии (Болгария).

«Украинская федерация гимнастики немедленно подготовит официальную жалобу в Комиссию по этике и потребует аннулировать результат этой спортсменки на текущем турнире за неспортивное поведение, ⁠лишить ее статуса нейтрального спортсмена на постоянной основе, поскольку ее действия прямо противоречат критериям допуска», — говорится в заявлении УФГ.

15-летняя Ильтерякова завоевала серебряную медаль в финале в упражнениях с обручем, набрав 29,700 балла. Победительницей соревнований стала украинка Таисия Онофрийчук (30,400), третье место заняла представительница Италии София Раффаэли (29,600). Во время церемонии награждения Ильтерякова осталась стоять спиной к флагам в момент звучания украинского гимна.

Российские спортсменки принимают участие в этапе Кубка мира в Софии в нейтральном статусе.

28 ноября 2025 года российских гимнастов допустили к европейским соревнованиям и отбору на Олимпийские игры 2028 года. Такое решение принял конгресс Европейского гимнастического союза (European Gymnastics). В голосовании приняли участие делегаты 48 из 50 стран. 27 государств проголосовали за допуск российских и белорусских спортсменов. Решение касается спортивной гимнастики, художественной гимнастики, прыжков на батуте, спортивной акробатики и спортивной аэробики.

Ранее сборная России выиграла упражнения с обручами и булавами на этапе Кубка мира.

 
