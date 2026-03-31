«Динамо» поможет пострадавшим от наводнения в Дагестане

Махачкалинское «Динамо» окажет помощь пострадавшим от наводнения в Дагестане. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

«Футболисты и сотрудники клуба перечислят часть заработной платы в поддержку благотворительного сбора», — говорится в сообщении клуба.

«Динамо» также перечислит на помощь пострадавшим все вырученные средства от продажи билетов на домашний матч Российской премьер-лиги (РПЛ) с калининградской «Балтикой».

28 марта в Дагестане из-за обильных дождей произошли массовые отключения электро- и водоснабжения, подтопления, сбои в работе транспорта. На территории региона введен режим повышенной готовности.

«Динамо» после 22 туров чемпионата России занимает 12-е место в турнирной таблице с 21 баллом на счету. Игра махачкалинской команды с «Балтикой» состоится 5 апреля.

В последнем матче в РПЛ «Динамо» в гостях потерпело поражение от московского ЦСКА со счетом 1:3. Единственный мяч в составе махачкалинцев забил Гамид Агаларов. У хозяев отличились Энрике Кармо, Матвей Кисляк и Тамерлан Мусаев.

Ранее Леонид Слуцкий нашел слабое место у «Спартака».