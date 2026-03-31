Возвращение пива на стадионы назвали пропагандой алкоголизма

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев положительно отреагировал на решение не возвращать пиво на стадионы. Его слова приводит «ВсеПроСпорт».

«Браво, Минздрав! Надеюсь, что и мои аргументы тоже были услышаны. Стадион — это не то место, где нужно распространять алкоголь. Для тех, кто хочет залиться горячительными напитками, есть отдельные места — вот пусть туда идут. А пиво на стадионах — это пропаганда алкоголизма», —сказал Васильев.

28 марта первый заместитель председателя комитета по физической культуре и спорту Госдумы Дмитрий Свищев заявил, что министерство здравоохранения заблокировало принятие закона о возвращении пива.

Запрет на продажу пива на спортивных объектах появился в 2005 году. Ограничения снимали во время проведения кубка конфедераций-2017 и чемпионата мира-2018.

Ранее в Совфеде рассказали, какие напитки можно продавать на стадионах.