Возвращение пива на стадионы назвали пропагандой алкоголизма

Экс-биатлонист Васильев: пиво на стадионах — это пропаганда алкоголизма
Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев положительно отреагировал на решение не возвращать пиво на стадионы. Его слова приводит «ВсеПроСпорт».

«Браво, Минздрав! Надеюсь, что и мои аргументы тоже были услышаны. Стадион — это не то место, где нужно распространять алкоголь. Для тех, кто хочет залиться горячительными напитками, есть отдельные места — вот пусть туда идут. А пиво на стадионах — это пропаганда алкоголизма», —сказал Васильев.

28 марта первый заместитель председателя комитета по физической культуре и спорту Госдумы Дмитрий Свищев заявил, что министерство здравоохранения заблокировало принятие закона о возвращении пива.

Запрет на продажу пива на спортивных объектах появился в 2005 году. Ограничения снимали во время проведения кубка конфедераций-2017 и чемпионата мира-2018.

Ранее в Совфеде рассказали, какие напитки можно продавать на стадионах.

 
