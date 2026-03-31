«Где свет в конце туннеля?» Комментатор раскритиковал сборную России

Комментатор Геннадий Орлов в эфире «Радио Зенит» раскритиковал выбор состава сборной России главным тренером Валерием Карпиным.

«Про сборную я хочу сказать основные вещи, которые меня просто раздражают. «...» За сборную должны играть лучшие футболисты. Надо брать тех, кто сейчас силен. А он сейчас каких-то игроков просматривает на будущее. Где оно это будущее? Где свет в конце туннеля для нашего футбола?» — сказал Орлов.

27 марта Россия обыграла Никарагуа. Встреча, которая состоялась в Краснодаре на стадионе «Ozon Арена», завершилась с результатом 3:1. С 47-й минутв команда Никарагуа играла в меньшинстве, прямую красную карточку получил Кристиан Рейес. В составе россиян голами отличились Лечи Садулаев, Константин Тюкавин (пенальти) и Александр Головин.

31 марта Россия в Санкт-Петербурге сыграет с национальной командой Мали, стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени.

Ранее Дмитрий Губерниев посоветовал Валерию Карпину не ругаться матом.