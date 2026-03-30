Ветеран «Спартака» призвал сборную России играть на резульат

Бывший защитник московского «Спартака» Дмитрий Комбаров призвал сборную России играть против сборной Мали на результат, передает «Матч ТВ».

«Сопротивление от сборной Мали будет точно. В этом матче все зависит от наших игроков, от того, как они настроятся. Если выйдут «полотерить», в каких‑то моментах на красоту играть, то не знаю. Надо играть на результат», — сказал Комбаров.

Встреча состоится 31 марта в Санкт-Петербурге. Команды выйдут на поле в 20.00 по московскому времени.

27 марта Россия обыграла в товарищеском матче Никарагуа. Встреча, которая состоялась в Краснодаре на стадионе «Ozon Арена», завершилась с результатом 3:1. С 47-й минуте команда Никарагуа играла в меньшинстве, прямую красную карточку получил Кристиан Рейес.

