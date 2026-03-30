Российская гимнастка отвернулась от флага Украины на награждении на Кубке мира

Российская гимнастка София Ильтерякова не повернулась к флагам во время исполнения гимна Украины на награждении на этапе Кубка мира в Софии (Болгария).

15-летняя спортсменка завоевала серебряную медаль в финале в упражнениях с обручем, набрав 29,700 балла. Победительницей соревнований стала украинка Таисия Онофрийчук (30,400), третье место заняла представительница Италии София Раффаэли (29,600).

Во время церемонии награждения Ильтерякова осталась стоять спиной к флагам в момент звучания украинского гимна.

Российские спортсменки принимают участие в этапе Кубка мира в Софии в нейтральном статусе.

28 ноября 2025 года российских гимнастов допустили к европейским соревнованиям и отбору на Олимпийские игры 2028 года.
Такое решение принял конгресс Европейского гимнастического союза (European Gymnastics). В голосовании приняли участие делегаты 48 из 50 стран. 27 государств проголосовали за допуск российских и белорусских спортсменов. Решение касается спортивной гимнастики, художественной гимнастики, прыжков на батуте, спортивной акробатики и спортивной аэробики.

Ранее российские гимнастки выиграли золото на этапе Кубка мира.

 
