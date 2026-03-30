На курорте «Роза Хутор» завершился спортивно-музыкальный фестиваль New Star Camp

Спортивно-музыкальный фестиваль New Star Camp завершился на сочинском курорте «Роза Хутор».

Мероприятие шло с 23 по 29 марта. Одним из главных событий фестиваля стал финал Кубка России по сноуборду, где за медали сражались сильнейшие райдеры страны. Золотую медаль у мужчин выиграл Михаил Матвеев, а у женщин — Ярослава Кудряшова.

Также на фестивале состоялись флагманские соревнования New Star Invitational, где призовой фонд в 1 млн рублей разделили между собой шесть спортсменов. Победу у сноубордистов одержал Ярослав Ленчевский, а у лыжников – Максим Сенкевич.

Профессиональные джибберы испытали себя на Джиббинг Джеме. Зрелищное соревнование, мастер-классы и шоу прошли на высоте 1100. Также впервые был проведен ночной массовый спуск по трассе Б-52. Для начинающих спортсменов все время фестиваля работала школа и были проведены открытые уроки. В спортивную программу также входили йога, пилатес и стретчинг, лекция о культуре стройности, функциональные тренировки и утренние пробежки.

Гостей фестиваля ждали выступления различных артистов, кинопоказ, лекции и дискуссии о бизнесе, маркетинге и экстриме.

