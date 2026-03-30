В Госдуме рассказали, примет ли Россия Олимпийские игры

Депутат Свищев: в России однозначно еще будут проходить Олимпийские игры
Заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту и глава Ассоциации лыжных видов спорта России Дмитрий Свищев заявил, что в России еще пройдут Олимпийские игры. Его слова приводит РИА Новости.

«В России однозначно еще будут проходить Олимпийские игры — как зимние, так и летние. Сейчас устаканятся все международные кризисы, и надо подавать заявки на проведение крупнейших международных соревнованиях», — сказал Свищев.

Россия дважды становилась хозяйкой Олимпиады. В 1980 году в Москве прошли летние Игры, а в 2014 году Сочи принял зимнюю Олимпиаду.

23 марта министр спорта РФ (https://www.gazeta.ru/tags/geo/rossiya.shtml) и глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев сообщил о выдвижении кандидатуры Дмитрия Свищева на пост президента Объединенной лыжной федерации России. Также Свищев был избран на пост главы Ассоциации лыжных видов спорта России.

Ранее Владимир Путин заявил, что Россия открыта к проведению летних и зимних Олимпийских игр.

 
