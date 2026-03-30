«Карпин считал, что он великий»: комментатор объяснил неудачи тренера во главе «Динамо»

Футбольный комментатор Геннадий Орлов в эфире «Радио Зенит» назвал причину неудачных результатов московского «Динамо» под руководством бывшего главного тренера Валерия Карпина.

«Карпин начал учить игроков «Динамо» играть. А они у него спросили: «Кто ты такой, Карпин, что ты нас учишь играть?» А Карпин-то считал, что он самый великий во всем мире. И вот произошел этот слом», — сказал Орлов.

17 ноября Валерий Карпин объявил о прекращении работы в «Динамо», чтобы сосредоточиться на подготовке сборной России к возвращению на международную арену. Карпин возглавил «Динамо» летом 2025 года, продолжая совмещать работу со сборной России. Исполняющим обязанности главного тренера стал Ролан Гусев, позже специалист стал полноценным главным тренером.

Карпин тренирует сборную России с лета 2021 года, на этом посту он сменил Станислава Черчесова (https://www.gazeta.ru/tags/person/stanislav_cherchesov.shtml), который был уволен из-за неудовлетворительного результата команды на чемпионате Европы — 2020, который из-за пандемии коронавируса прошел летом 2021 года.

Ранее Карпин заявил, что Россия может сыграть на Евро-2028.