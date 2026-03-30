Хоккеист НХЛ признался, что скучает по России

Форвард «Монреаля» Иван Демидов заявил, что ему хорошо в Канаде

Российский нападающий «Монреаль Канадиенс» Иван Демидов поделился впечатлениями от жизни в Канаде. Его слова приводит The Athletic.

«Иногда я скучаю по дому, по друзьям в России, но такова жизнь. Просто двигаешься вперед. Мне здесь очень хорошо, все живут хоккеем. Порой это утомляет, а иногда бывает довольно весело», — сказал Демидов.

В текущем сезоне регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Демидов набрал 57 (16+41) очков в 73 матчах.

Российский хоккеист был выбран под пятым номером клубом «Монреаль Канадиенс» в первом раунде драфта НХЛ-2024, который состоялся в Лас-Вегасе. О переходе Демидова из петербургского СКАв «Монреаль» стало известно в апреле 2025 года, хоккеист заключил с канадским клубом контракт новичка.

В турнирной таблице Восточной конференции «Монреаль» занимает четвертое место, набрав 94 очка.

Ранее Александр Овечкин поднялся на 15-е место по сыгранным матчам в НХЛ.