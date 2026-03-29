Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаНаводнение на КавказеПереговоры о мире на Украине
Спорт

Овечкин поднялся на 15-е место по сыгранным матчам в НХЛ

Nick Wass/AP

Российский форвард «Вашингтона» Александр Овечкин поднялся на 15-е место по сыгранным матчам в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

Матч против «Вегаса» стал для Овечкина 1565-м в НХЛ. По этому показателю россиянин обогнал Никласа Лидстрема. Лидирует по этому показателю Патрик Марло, который провёл 1779 игр.

В ночь на 29 марта «Вашингтон» обыграл «Вегас». Встреча завершилась со счетом 5:4 (Б). Овечкин отметился голевой передачей.

В турнирной таблице Восточной конференции «Вашингтон» занимает 12-е место, набрав 83 очка. «Вегас» идет на седьмом месте в Западной конференции, имея в активе 80 баллов.

В следующем матче «Вашингтон» сыграет с «Филадельфией». Матч пройдет 1 апреля.

27 марта 40-летний Овечкин отметился тремя голами в ворота «Юты» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Это второй хет-трик россиянина в текущем сезоне. Овечкин довел количество голов за карьеру в НХЛ с учетом плей‑офф до 1003, рекорд принадлежит канадцу Уэйну Гретцки, в чьем активе 1016 шайб.

Ранее Овечкин вышел на четвертое место по хет-трикам в истории НХЛ.

 
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!