Форвард «Вашингтона» Овечкин поднялся на 15-е место по сыгранным матчам в НХЛ

Российский форвард «Вашингтона» Александр Овечкин поднялся на 15-е место по сыгранным матчам в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

Матч против «Вегаса» стал для Овечкина 1565-м в НХЛ. По этому показателю россиянин обогнал Никласа Лидстрема. Лидирует по этому показателю Патрик Марло, который провёл 1779 игр.

В ночь на 29 марта «Вашингтон» обыграл «Вегас». Встреча завершилась со счетом 5:4 (Б). Овечкин отметился голевой передачей.

В турнирной таблице Восточной конференции «Вашингтон» занимает 12-е место, набрав 83 очка. «Вегас» идет на седьмом месте в Западной конференции, имея в активе 80 баллов.

В следующем матче «Вашингтон» сыграет с «Филадельфией». Матч пройдет 1 апреля.

27 марта 40-летний Овечкин отметился тремя голами в ворота «Юты» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Это второй хет-трик россиянина в текущем сезоне. Овечкин довел количество голов за карьеру в НХЛ с учетом плей‑офф до 1003, рекорд принадлежит канадцу Уэйну Гретцки, в чьем активе 1016 шайб.

Ранее Овечкин вышел на четвертое место по хет-трикам в истории НХЛ.