«Не могу это представить»: легенда «Спартака» о возвращении Дзюбы в клуб

Легенда «Спартака» Дасаев не верит в возвращение нападающего Дзюбы в команду
Бывший вратарь «Спартака» и сборной СССР Ринат Дасаев заявил, что не представляет возвращения нападающего «Акрона» Артема Дзюбы в московский клуб. Его слова приводит Sport24.

«Не могу это представить. Не знаю, когда он закончит, что он будет делать. Конечно, хотелось бы, ведь Дзюба — неплохой игрок, но у каждого свой возраст и свой предел», — сказал Дасаев.

37-летний Дзюба в текущем сезоне провел в составе «Акрона» 20 матчей, забил шесть мячей и отдал четыре голевые передачи. Действующий контракт игрока с тольяттинским клубом рассчитан до конца нынешнего сезона.

Дзюба является рекордсменом по числу забитых мячей в истории российского футбола. Свою карьеру он начал в московском «Спартаке» , после чего сменил еще ряд клубов: защищал цвета «Томи», «Ростова», тульского «Арсенала», московского «Локомотива» и турецкого «Адана Демиспора». Наибольших успехов добился в петербургском «Зените», где четырежды становился чемпионом России, дважды выигрывал Кубок страны и четыре раза Суперкубок.

Ранее известный тренер сравнил Дзюбу с Владимиром Жириновским.

 
