Луганская «Заря» и донецкий «Шахтер» провели дебютные матчи во Второй лиге

«Заря» и «Шахтер» дебютировали во Второй лиге

Луганская «Заря» и донецкий «Шахтер» дебютировали во Второй лиге «Б». Команды играют в группе 1.

28 марта «Заря» потерпела поражение от «Севастополя-2014» со счетом 1:4, единственный мяч луганцев забил Роман Романов с пенальти. «Шахтер» в этот же день проиграл крымскому «Кызылташу» — 0:1.

После стартового тура «Заря» занимает последнее, 16-е место в таблице. «Шахтер» идет 13-м. В следующем матче «Заря» сыграет с ПСК 4 апреля, «Шахтер» в этот же день встретится с «Ялтой».

Ранее луганская команда принимала участие в Лиге Содружества, чемпионате Ростовской области и в Третьей лиге ЮФО/СКФО. В минувшем сезоне «Заря» через стыковые матчи прошла в финал турнира, где завоевала серебро.

До 2022 года «Шахтер» выступал в турнирах Донецкой Народной Республики. Позже клуб стал участвовать в соревнованиях под эгидой Федерации футбола Ростовской области.

Первенство России во Второй лиге «Б» проходит по системе весна-осень.

