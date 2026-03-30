«Стал меньше думать о футболе»: игрок ЦСКА признался, что сталкивался со звездной болезнью

Полузащитник ЦСКА и сборной России Матвей Кисляк рассказал, что сталкивался с проявлениями звездной болезни. Его слова приводит Sport24.

«Было еще в «Чертаново». Да, стал меньше думать о футболе, казалось, что я уже всего добился, смотрел на всех свысока. Только когда перешел в ЦСКА, начал осмыслять свое поведение», — сказал Кисляк.

Кисляк является воспитанником ЦСКА. Он дебютировал за команду в 2023 году. В текущем сезоне Кисляк провел за московский клуб 32 матча во всех турнирах. На его счету шесть забитых мячей и шесть результативных передач.

После 22 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) ЦСКА набрал 39 очков и занимает пятое место в таблице, отставая от лидирующего «Краснодара» на 10 баллов.

Кисляк попал в состав сборной России на мартовские товарищеские матчи. 27 марта российская команда сыграла с Никарагуа (3:1), Кисляк вышел на поле на 67-й минуте и не отметился результативными действиями. 31 марта сборная России в Санкт-Петербурге встретится с Мали.

Ранее была названа причина неудач ЦСКА.

 
