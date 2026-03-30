Петросян о выступлении на Олимпиаде: это не про удовольствие

Трехкратная чемпионка России Аделия Петросян в новом выпуске «ALEKÓ In My Bag» заявила, что ушла в себя перед произвольной программой на Олимпиаде.

«Все-таки, пожалуй, это не про удовольствие для начала — лично про меня. Перед произвольной программой совсем в себя ушла и старалась просто в себе быть. Естественно, ты все слышишь, но пытаешься от этого абстрагироваться», — сказала Петросян.

На Олимпиаде-2026 по итогам короткой и произвольной программ Петросян набрала 214,53 балла и завершила соревнования на шестой позиции. Золотую медаль завоевала американская спортсменка Алиса Лью, набравшая 226,79 балла. Серебро досталось Каори Сакамото из Японии с результатом 224,90. Третьей стала японка Ами Накаи с суммой в 219,16 балла.

В произвольной программе Петросян допустила ошибку при исполнении четверного тулупа — недокрут и падение. Однако остальные элементы были выполнены успешно, а вращения и дорожка шагов получили максимальный, четвертый уровень сложности. По ходу сезона сообщалось, что спортсменка борется с различными травмами — как и перед отборочным турниром в сентябре, так и перед Олимпийскими играми.

Ранее нидерландский судья Йерун Принс заявил, что Петросян переволновалась на Олимпиаде.