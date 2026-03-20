«Ставка на четверной не сработала»: европейский судья о выступлении Петросян на ОИ-26

Нидерландский судья Йерун Принс высказался о выступлении российской фигуристки Аделии Петросян на Олимпийских играх 2026 года. Его слова передает РИА Новости.

«Мне показалось, она была очень взволнована. К тому же ставка на четверной тулуп не сработала. Конечно, дело в недостатке международного опыта. Теперь, когда он у нее появился, ей будет легче. Когда ты соревнуешься со своими соперницами на протяжении всего сезона, ты лучше знаешь, что тебе нужно сделать, чтобы стать претендентом на медаль», — сказал Принс.

На Олимпиаде-2026 по итогам короткой и произвольной программ Петросян набрала 214,53 балла и завершила соревнования на шестой позиции. Золотую медаль завоевала американская спортсменка Алиса Лью, набравшая 226,79 балла. Серебро досталось Каори Сакамото из Японии с результатом 224,90. Третьей стала японка Ами Накаи с суммой в 219,16 балла.

В произвольной программе Петросян допустила ошибку при исполнении четверного тулупа — недокрут и падение. Однако остальные элементы были выполнены успешно, а вращения и дорожка шагов получили максимальный, четвертый уровень сложности. По ходу сезона сообщалось, что спортсменка борется с различными травмами — как и перед отборочным турниром в сентябре, так и перед Олимпийскими играми.

