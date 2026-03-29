Губерниев дал совет Карпину

Комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с «Матч ТВ» посоветовал главному тренеру сборной России Валерию Карпину думать не только об игре, передает «Матч ТВ».

«Я Валерию Георгиевичу Карпину посоветую думать не только об игре, но и результате тоже. Потому что он говорил, что результат — не главное, это странно. В спорте результат главное, а игра — это сопутствующий фактор», — сказал Губерниев.

27 марта сборная России обыграла Никарагуа. Встреча, которая состоялась в Краснодаре на стадионе «Ozon Арена», завершилась с результатом 3:1. Сафонов пропустил мяч после удара с центра поля. С 47-й минуте команда Никарагуа играла в меньшинстве, прямую красную карточку получил Кристиан Рейес.

В рамках мартовского сбора российские футболисты также встретятся с национальной командой Мали в Санкт-Петербурге 31 марта.

