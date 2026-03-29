У тренера сборной России Карпина увидели демотивацию

Комментатор Генич: по Карпину чувствуется, что у него присутствует демотивация

Комментатор Константин Генич заявил, что мотивацию сборной России и главного тренера команды Валерия Карпина можно поднять матчами с соперниками из Европы или Южной Америки. Его слова приводит «Матч ТВ».

«В идеале, утихомирить всю эту ситуацию и по примеру сборной Израиля допустить наши команды до международных матчей. К сожалению, пока ситуация не меняется. И даже по Карпину чувствуется, что у него в определенной степени присутствует демотивация», — отметил он.

Встреча, которая состоялась в Краснодаре на стадионе «Ozon Арена», завершилась с результатом 3:1. С 47-й минуте команда Никарагуа играла в меньшинстве, прямую красную карточку получил Кристиан Рейес.

В рамках мартовского сбора российские футболисты также встретятся с национальной командой Мали в Санкт-Петербурге 31 марта.

Российские клубы и сборные отстранены от турниров под эгидой Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейский футбольных ассоциаций (УЕФА) с февраля 2022 года. 2 февраля 2026 года глава ФИФА Джанни Инфантино заявил, что бан России не дал нужного результата, поэтому необходимо рассмотреть вопрос с возвращением российских команд. Однако позднее издание The Times сообщило, что совет ФИФА не собирается рассматривать вопрос допуска россиян из-за опасений критики со стороны европейских стран.

