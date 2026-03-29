«Если материться не будем, Россия ЧМ выиграет?» Канчельскис о речи Карпина

Экс-игрок Канчельскис призвал не делать из ругани Карпина что-то особенное
Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис призвал не обращать внимание на тот факт, что главный тренер сборной России Валерий Карпин ругался на футболистов в перерыве товарищеского матча с Никарагуа с использованием нецензурной лексики. Его слова приводит «Чемпионат.com».

«Весь мир матерится. Или если мы не будем материться, сборная России выиграет чемпионат мира? Я тогда не буду материться. Мы простые люди, не надо из этого делать что-то особенное», — заявил он.

К моменту перерыва сборная России вела со счетом 2:1. В раздевалка специалист произнес экспрессивную речь с использованием матерных слов. Встреча, которая состоялась в Краснодаре на стадионе «Ozon Арена», завершилась с результатом 3:1. С 47-й минуте команда Никарагуа играла в меньшинстве, прямую красную карточку получил Кристиан Рейес.

В рамках мартовского сбора российские футболисты также встретятся с национальной командой Мали в Санкт-Петербурге 31 марта. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени.

Ранее в сборной России объяснили крутость Карпина.

 
