В сборной России объяснили крутость Карпина

Вратарь московского «Локомотива» и сборной России Антон Митрюшкин рассказал, в чем заключается крутость главного тренера национальной команды Валерия Карпина, отметив, что он может правильно мотивировать игроков, передает «Матч ТВ».

«Он умеет правильно подобрать мотивирующие слова. За счет своей харизмы Валерий Георгиевич может правильно мотивировать, и после этого хочется выходить, биться за тренера, который бьется за тебя», — сказал Митрюшкин.

27 марта сборная России обыграла Никарагуа. Встреча, которая состоялась в Краснодаре на стадионе «Ozon Арена», завершилась с результатом 3:1. Сафонов пропустил мяч после удара с центра поля. С 47-й минуте команда Никарагуа играла в меньшинстве, прямую красную карточку получил Кристиан Рейес.

В рамках мартовского сбора российские футболисты также встретятся с национальной командой Мали в Санкт-Петербурге 31 марта.

Ранее сборную России раскритиковали из-за матча с Никарагуа.