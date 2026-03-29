«Надеюсь, у него осталась другая цель»: чемпион ОИ Фетисов о 1000 шайб Овечкина

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов назвал огромным достижением тот факт, что российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил 1000 шайб в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Его слова приводит «Чемпионат.com».

«Я не мог себе представить, что Александр сможет добраться до этой отметки. Надеюсь, у него осталась другая цель — совокупный рекорд. Прежде всего, это желание. Если он захочет, покорит и этот рекорд. Я с ним разговаривал и пожелал ему этого, чтобы он нацелился», — заявил он.

22 марта Овечкин забросил 1000-ю шайбу в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Колорадо Эвеланш». Овечкин стал вторым игроком в истории НХЛ, достигшим отметки в 1000 голов за карьеру с учетом плей-офф.

27 марта 40-летний Овечкин отметился тремя голами в ворота «Юты» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Это второй хет-трик россиянина в текущем сезоне. Овечкин довел количество голов за карьеру в НХЛ с учетом плей‑офф до 1003, рекорд принадлежит канадцу Уэйну Гретцки, в чьем активе 1016 шайб.

Ранее Овечкин поднялся на 15-е место по сыгранным матчам в НХЛ.