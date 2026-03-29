Российские саблистки завоевали золото Кубка мира, обыграв американок

Российские саблистки выиграли золотые медаль в командном турнире на этапе Кубка мира в Ташкенте.

В финале Яна Егорян, Алина Михайлова, Анастасия Шорохова и Милена Сергеева были сильнее американок со счетом 45:32.

Российские фехтовальщики выступают на международных турнирах в нейтральном статусе. Решение о допуске российских спортсменов в нейтральном статусе до международных турниров конгресс Международной федерации фехтования (FIE) принял еще в 2023 году. Однако в 2024 году на старты не были допущены Софья Великая, Яна Егорян, а также еще одна олимпийская чемпионка — София Позднякова. Но уже в 2025 в FIE решили отменить проверку нейтралитета российских спортсменов перед предоставлением им нейтрального статуса (AIN), а также разрешить спортсменам AIN выступать вместе в составе команды.

Под российскими флагом и гимном в фехтовании выступают юниоры. Новые правила вступили в силу с 1 января 2026 года. В связи с этим FIE прекратила проверку для выдачи нейтрального статуса для кадетов и юниоров, имеющих российский или белорусский паспорт.

