Игрок «Вашингтона» Овечкин вышел на четвертое место по хет-трикам в истории НХЛ

Российский форвард «Вашингтона» Александр Овечкин вышел на четвертое место по хет-трикам в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Овечкин отметился тремя заброшенными шайбами в матче регулярного чемпионата против «Юты». Овечкин оформил 34-й хет-трик в карьере. Больше хет-триков только у Майка Босси (39), Марио Лемье (40) и Уэйна Гретцки (50).

22 марта Овечкин забросил 1000-ю шайбу в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Колорадо Эвеланш». Овечкин стал вторым игроком в истории НХЛ, достигшим отметки в 1000 голов за карьеру с учетом плей-офф. Ранее это удавалось только канадцу Уэйну Гретцки, в чьем активе 1016 шайб.

В апреле 2025 года российский спортсмен побил рекорд Гретцки по количеству голов в регулярных чемпионатах НХЛ. В матче против «Нью-Йорк Айлендерс» форвард «Вашингтона» забросил 895-ю шайбу и стал лучшим снайпером в истории лиги.

В следующем матче «Вашингтон» сыграет с «Вегасом». Игра состоится 29 марта.

