Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаНаводнение на КавказеПереговоры о мире на Украине
Спорт

Боец UFC о турнире в Белом доме: толпа в костюмах, которой все равно на ММА

Боец UFC Адесанья о турнире в Белом доме: надеюсь, что там будут болельщики
36-летний нигерийский боец и бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в среднем весе Исраэль Адесанья выразил надежду на то, что на турнире в Белом доме будут болельщики смешанных единоборств, передает Athlon Sports.

«Но я надеюсь, что там будут болельщики. Настоящие фанаты ММА. Я бы не очень хотел драться перед толпой в костюмах, которой на самом деле всё равно на ММА», — сказал Адесанья.

6 октября 2025 года президент США Дональд Трамп заявил, что турнир UFC пройдет на территории Белого дома 14 июня 2026 года — в этот день главе государства исполнится 80 лет. Титульным поединком станет бой между действующим чемпионом в легком весе Илией Топурией и обладателем временного пояса Джастином Гэтжи. В турнире не выступит ни один россиянин, несмотря на то, что активно обсуждалось участие Махачева в поединке с экс-чемпионом в полулегком весе и действующим обладателем титула в легком дивизионе грузином Илией Топурией.

Ранее UFC обвинили в предвзятом отношении к российским бойцам.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!