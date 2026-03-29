Боец UFC о турнире в Белом доме: толпа в костюмах, которой все равно на ММА

Боец UFC Адесанья о турнире в Белом доме: надеюсь, что там будут болельщики

36-летний нигерийский боец и бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в среднем весе Исраэль Адесанья выразил надежду на то, что на турнире в Белом доме будут болельщики смешанных единоборств, передает Athlon Sports.

«Но я надеюсь, что там будут болельщики. Настоящие фанаты ММА. Я бы не очень хотел драться перед толпой в костюмах, которой на самом деле всё равно на ММА», — сказал Адесанья.

6 октября 2025 года президент США Дональд Трамп заявил, что турнир UFC пройдет на территории Белого дома 14 июня 2026 года — в этот день главе государства исполнится 80 лет. Титульным поединком станет бой между действующим чемпионом в легком весе Илией Топурией и обладателем временного пояса Джастином Гэтжи. В турнире не выступит ни один россиянин, несмотря на то, что активно обсуждалось участие Махачева в поединке с экс-чемпионом в полулегком весе и действующим обладателем титула в легком дивизионе грузином Илией Топурией.

Ранее UFC обвинили в предвзятом отношении к российским бойцам.