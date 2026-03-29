Голевая передача Овечкина помогла «Вашингтону» обыграть «Вегас»

Овечкин отметился голевой передачей за «Вашингтон» в победном матче с «Вегасом»

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон» на выезде обыграл «Вегас».

Встреча завершилась со счетом 5:4 (Б). Российский форвард «Вашингтона» Александр Овечкин отметился голевой передачей.

В турнирной таблице Восточной конференции «Вашингтон» занимает 12-е место, набрав 83 очка. «Вегас» идет на седьмом месте в Западной конференции, имея в активе 80 баллов.

В следующем матче «Вашингтон» сыграет с «Филадельфией». Матч пройдет 1 апреля.

27 марта 40-летний Овечкин отметился тремя голами в ворота «Юты» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Это второй хет-трик россиянина в текущем сезоне. Овечкин довел количество голов за карьеру в НХЛ с учетом плей‑офф до 1003, рекорд принадлежит канадцу Уэйну Гретцки, в чьем активе 1016 шайб.

В апреле 2025 года российский спортсмен побил рекорд Гретцки по количеству голов в регулярных чемпионатах НХЛ. В матче против «Нью-Йорк Айлендерс» форвард «Вашингтона» забросил 895-ю шайбу и стал лучшим снайпером в истории лиги.

