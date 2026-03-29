Легенда ЦСКА забил мяч в последнем матче в карьере

Бывший футболист московского ЦСКА Вагнер Лав, выступающий за бразиьский «Ретро», забил мяч в последнем матче в профессиональной карьере.

Вагнер Лав отличился в матче против клуба «Сеара». «Ретро» одержал победу со счетом 3:1. Матч состоялся в рамках группового этапа Кубка Нордесте.

Вагнер Лав выступал за московский ЦСКА с 2004 по 2012 год и в 2013-м. За это время он вместе с командой шесть раз выиграл Кубок России, четыре раза — Суперкубок России, трижды стал чемпионом Российской премьер-лиги (РПЛ). В сезоне-2004/05 нападающий стал победителем Кубка УЕФА.

Затем южноамериканский форвард поиграл в Китае, Бразилии, Франции, Турции, Казахстане и Дании. С 2024 года Вагнер Лав защищал цвета бразильского «Аваи». С лета 2025-го форвард выступает за «Ретро» из третьего по силе дивизиона чемпионата Бразилии. В активе Вагнера Лава также 20 матчей в составе сборной Бразилии.

25 марта агент Вагнера Лава назвал хорошим вариантом получение бразильцем паспорта РФ.

Ранее легенду ЦСКА назвали разгильдяем.

 
