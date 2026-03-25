Агент Вагнера Лава назвал хорошим вариантом получение бразильцем паспорта РФ

Агент бывшего нападающего ЦСКА и сборной Бразилии Вагнера Лава Эвандро Феррейра ответил на вопрос о возможном получении игроком российского паспорта. Его слова приводит Sport24.

«Пока мы еще не знаем, какой путь выберет Вагнер, но это был бы хороший вариант», — сказал Феррейра.

Вагнер Лав выступал за ЦСКА с 2004 по 2012 год и в 2013-м. За это время он вместе с командой шесть раз выиграл Кубок России, четыре раза — Суперкубок России, трижды стал чемпионом Российской премьер-лиги (РПЛ). В сезоне-2004/05 нападающий стал победителем Кубка УЕФА.

Затем южноамериканский форвард поиграл в Китае, Бразилии, Франции, Турции, Казахстане и Дании. С 2024 года Вагнер Лав защищал цвета бразильского «Аваи». С лета 2025-го форвард выступает за «Ретро» из третьего по силе дивизиона чемпионата Бразилии.

В активе Вагнера Лава также 20 матчей в составе сборной Бразилии.

24 марта бразильский футболист объявил, что в ближайшее время завершит карьеру и станет помощником главного тренера «Ретро».

Ранее представитель Вагнера Лава допустил, что бразилец будет работать в ЦСКА.