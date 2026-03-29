Первая ракетка мира Соболенко выиграла турнир в Майами

Первая ракетка мира, белорусская теннисистка Арина Соболенко выиграла турнир WTA-1000 в Майами.

Ее соперницей в финале была американская теннисистка Кори Гауфф. Встреча, которая длилась 2 часа 9 минут, завершилась в трех сетах с результатом 6:2, 4:6, 6:3.

Соболенко три раза подала навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала три брейк-пойнта из десяти заработанных. На счету Гауфф пять эйсов, семь двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из двух заработанных.

Для Соболенко титул в Майами стал третьим в сезоне.

Соболенко — победительница четырех турниров Большого шлема в одиночном разряде; победительница двух турниров Большого шлема в парном разряде (Открытый чемпионат США — 2019, Открытый чемпионат Австралии — 2021); финалистка двух Итоговых турниров WTA (2022, 2025) в одиночном разряде; победительница теперь 30 турниров WTA (из них 24 — в одиночном разряде).

Гауфф — победительница двух турниров Большого шлема в одиночном разряде (Открытый чемпионат США — 2023 и Открытый чемпионат Франции — 2025), победительница одного турнира Большого шлема в парном разряде (Открытый чемпионат Франции — 2024); победительница одного Итогового турнира WTA (2024) в одиночном разряде; победительница 21 турнира WTA (из них одиннадцать — в одиночном разряде).

