Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Спорт

Суд отклонил иск украинки к WTA из-за допуска россиянок до турниров

Mathias Bergeld/Keystone Press Agency/Global Look Press

Федеральный судья США Наоми Райс Бухвальд отклонила иск украинской теннисистки Леси Цуренко против Женской теннисной ассоциации (WTA) из-за участия российских и белорусских спортсменок в турнирах под эгидой организации. Об этом сообщает US News.

«Когда суды установили, что спортивные ассоциации несут обязанности перед своими игроками, эти обязанности касались обеспечения физической безопасности игроков, а не их эмоционального благополучия», — сказала Бухвальд.

В суде подчеркнули, что Цуренко не смогла объяснить, почему в ассоциации должны были запретить играть россиянкам и белорускам.

В 2023 году Цуренко из-за панической атаки отказалась играть против белоруски Арины Соболенко в матче третьего круга турнира в Индиан-Уэллсе (США).

В 2022 году Международная федерация тенниса (ITF) приостановила членство Федерации тенниса России и Федерации тенниса Белоруссии. Спортсмены из этих стран имеют право играть на турнирах WTA и Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) только в нейтральных статусах. При этом российские и белорусские теннисисты отстранены от участия в Кубке Билли Джин Кинг и Кубке Дэвиса.

Ранее Мирра Андреева уступила в матче третьего круга «Мастерса» в Майами.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!