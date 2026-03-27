Суд отклонил иск украинки к WTA из-за допуска россиянок до турниров

Федеральный судья США Наоми Райс Бухвальд отклонила иск украинской теннисистки Леси Цуренко против Женской теннисной ассоциации (WTA) из-за участия российских и белорусских спортсменок в турнирах под эгидой организации. Об этом сообщает US News.

«Когда суды установили, что спортивные ассоциации несут обязанности перед своими игроками, эти обязанности касались обеспечения физической безопасности игроков, а не их эмоционального благополучия», — сказала Бухвальд.

В суде подчеркнули, что Цуренко не смогла объяснить, почему в ассоциации должны были запретить играть россиянкам и белорускам.

В 2023 году Цуренко из-за панической атаки отказалась играть против белоруски Арины Соболенко в матче третьего круга турнира в Индиан-Уэллсе (США).

В 2022 году Международная федерация тенниса (ITF) приостановила членство Федерации тенниса России и Федерации тенниса Белоруссии. Спортсмены из этих стран имеют право играть на турнирах WTA и Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) только в нейтральных статусах. При этом российские и белорусские теннисисты отстранены от участия в Кубке Билли Джин Кинг и Кубке Дэвиса.

Ранее Мирра Андреева уступила в матче третьего круга «Мастерса» в Майами.