Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Спорт

Вратарь «ПСЖ» Сафонов подорожал на €7 млн

Thaier Al-Sudani/Reuters

Трансферная стоимость вратаря сборной России и «ПСЖ» Матвея Сафонова поднялась на €7 млн. Статистический портал Transfermarkt оценивает голкипера в €22 млн.

Сафонов перешел во французский клуб из «Краснодара» летом 2024 года. В прошедшем сезоне россиянин провел 17 матчей за «ПСЖ» во всех турнирах и семь раз сыграл «на ноль». В нынешнем сезоне Сафонов провел в составе «ПСЖ» 16 матчей, в семи из которых сохранил свои ворота «сухими». По ходу сезона он выиграл конкуренцию у француза Луки Шевалье, которого покупали на замену Джанлуиджи Доннарумме.

Действующий контракт вратаря с парижской командой рассчитан до лета 2029 года.

Сафонов находится в расположении национальной российской команды. Сборная России проведет товарищеский матч с Никарагуа в Краснодаре 27 марта, стартовый свисток для футболистов прозвучит в 19:30 по московскому времени. Сафонов выйдет на поле с капитанской повязкой.

В рамках мартовского сбора российские футболисты также сыграют с национальной командой Мали в Санкт-Петербурге 31 марта.

Ранее Сафонов сравнил игры в составе «ПСЖ» и сборной России.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!