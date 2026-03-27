Вратарь «ПСЖ» Сафонов подорожал на €7 млн

Трансферная стоимость вратаря сборной России и «ПСЖ» Матвея Сафонова поднялась на €7 млн. Статистический портал Transfermarkt оценивает голкипера в €22 млн.

Сафонов перешел во французский клуб из «Краснодара» летом 2024 года. В прошедшем сезоне россиянин провел 17 матчей за «ПСЖ» во всех турнирах и семь раз сыграл «на ноль». В нынешнем сезоне Сафонов провел в составе «ПСЖ» 16 матчей, в семи из которых сохранил свои ворота «сухими». По ходу сезона он выиграл конкуренцию у француза Луки Шевалье, которого покупали на замену Джанлуиджи Доннарумме.

Действующий контракт вратаря с парижской командой рассчитан до лета 2029 года.

Сафонов находится в расположении национальной российской команды. Сборная России проведет товарищеский матч с Никарагуа в Краснодаре 27 марта, стартовый свисток для футболистов прозвучит в 19:30 по московскому времени. Сафонов выйдет на поле с капитанской повязкой.

В рамках мартовского сбора российские футболисты также сыграют с национальной командой Мали в Санкт-Петербурге 31 марта.

Ранее Сафонов сравнил игры в составе «ПСЖ» и сборной России.