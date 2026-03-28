«Зенит» обыграл чемпиона Казахстана

Петербургский «Зенит» в товарищеском матче обыграл алма-атинский «Кайрат».

Встреча, которая состоялась на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге, завершилась с результатом 2:0. Счет в матче открыл Нино с передачи Юрия Горшкова на 12-й минуте игры. Второй мяч петербургского клуба забил Александр Соболев на 21-й минуте, его ассистентом выступил Андрей Мостовой.

«Кайрат» — действующий чемпион Казахстана. В новом сезоне после трех сыгранных матчей команда идет на четвертом месте в турнирной таблице, набрав семь очков. Такое же количество баллов у лидирующей «Астаны».

22 марта «Зенит» одержал победу над московским «Динамо» со счетом 3:1 в матче чемпионата России. Встреча прошла на стадионе «ВТБ Арена» в Москве. Главным арбитром встречи выступил Сергей Иванов.

После 22 туров Российской премьер-лиги «Зенит» набрал 48 очков и занимает второе место в турнирной таблице. Сине-бело-голубые уступают один балл лидирующему «Краснодару» (49). В следующем матче команда из Санкт-Петербурга 4 апреля дома сыграет с самарскими «Крыльями Советов».

Ранее в ЦСКА рассказали о большой потере.

 
