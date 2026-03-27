Овечкин оценил игру против «Юты», в ворота которой забросил три шайбы

Овечкин заявил, что игроки «Вашингтона» задали тон в матче с «Ютой»

Российский капитан и нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин заявил, что его одноклубники задавали тон игры в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Юты» (7:4). Его слова приводит пресс-служба НХЛ.

«Думаю, во втором периоде мы играли уверенно. Мы контролировали шайбу. Мы делали именно то, что нужно в зоне атаки, и вы можете видеть, как Дьюхейм и Уилсон задавали тон», — заявил Овечкин.

40-летний хоккеист отметился тремя голами в ворота «Юты». Это второй хет-трик россиянина в текущем сезоне.

22 марта Овечкин забросил 1000-ю шайбу в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Колорадо Эвеланш». Овечкин стал вторым игроком в истории НХЛ, достигшим отметки в 1000 голов за карьеру с учетом плей-офф. Ранее это удавалось только канадцу Уэйну Гретцки, в чьем активе 1016 шайб.

В апреле 2025 года российский спортсмен побил рекорд Гретцки по количеству голов в регулярных чемпионатах НХЛ. В матче против «Нью-Йорк Айлендерс» форвард «Вашингтона» забросил 895-ю шайбу и стал лучшим снайпером в истории лиги.

Ранее Овечкин установил новый рекорд НХЛ.