«Здесь твой второй дом»: глава ЦСКА Гинер обратился к Вагнеру Лаву

Президент московского ЦСКА Евгений Гинер обратился к бразильскому футболисту Вагнеру Лаву и поддержал его в связи с завершением профессиональной карьеры. Запись обращения опубликована в Telegram-канале армейского клуба.

«Ты был фантастическим игроком. Хочу, чтобы ты знал, здесь — твой второй дом. Мы всегда рады видеть и всегда будем рады, если будешь с клубом сотрудничать и работать. Не думай, что плохо, когда вешаешь бутсы на гвоздик, всему свое время», — заявил Гинер.

Вагнер Лав выступал за ЦСКА с 2004 по 2012 год и в 2013-м. За это время он вместе с командой шесть раз выиграл Кубок России, четыре раза — Суперкубок России, трижды стал чемпионом Российской премьер-лиги (РПЛ). В сезоне-2004/05 нападающий стал победителем Кубка УЕФА.

Затем южноамериканский форвард поиграл в Китае, Бразилии, Франции, Турции, Казахстане и Дании. С 2024 года Вагнер Лав защищал цвета бразильского «Аваи». С лета 2025-го форвард выступает за «Ретро» из третьего по силе дивизиона чемпионата Бразилии.

В активе Вагнера Лава также 20 матчей в составе сборной Бразилии.

24 марта бразильский футболист объявил, что в ближайшее время завершит карьеру и станет помощником главного тренера «Ретро».

Ранее агент Вагнера Лава назвал хорошим вариантом получение бразильцем паспорта РФ.