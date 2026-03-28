Легенда «Спартака» перенес операцию на сердце

Экс-игрок «Спартака» Гаврилов находится в больнице после операции на сердце
Валерий Левитин/РИА Новости

Бывший футболист сборной СССР и московского «Спартака» Юрий Гаврилов рассказал, что перенес операцию на сердце. Его слова приводит РИА Новости.

«Я сейчас нахожусь в больнице, перенес операцию на сердце, но чувствую себя нормально. Когда выпишут — не знаю, врачи ничего не говорят пока», — сказал 72-летний бывший футболист.

Гаврилов попал в реанимацию 30 мая 2023 года. На следующий день сын Гаврилова сообщил, что его отец перенес инсульт в результате закупорки артерии в области шеи и проведет в реанимации еще пару дней. 7 июня экс-футболист успешно перенес операцию на сонной артерии.

В составе московского «Спартака» Гаврилов провел 347 матчей, забив в них 115 мячей. Гаврилов всегда считался одним из самых умных и креативных отечественных полузащитников, умевших отдать обостряющую передачу любой сложности. В составе «Спартака» Гаврилов дважды выиграл чемпионат СССР и один раз был лучшим бомбардиром турнира. В активе футболиста также бронзовая медаль футбольного турнира московской Олимпиады-1980. Полузащитник выступал также за московские «Динамо», «Локомотив» и «Асмарал».

