Роднина рассказала, в чем иностранцы могут завидовать россиянам

Трехкратная олимпийская чемпионка в парном катании, депутат Госдумы Ирина Роднина заявила, что иностранцы погут позавидовать российским социальным программам, передает Sport24.

«В чем иностранцы могут нам завидовать? Наверное, нашим очень большим социальным программам. Ни одна страна мира не имеет таких программ поддержки населения. Там тоже есть, но не в таком количестве», — сказала Роднина.

Роднина 13 лет прожила в США, где работала тренером в международном центре фигурного катания.

В 1964 году Роднина встала в пару с Алексеем Улановым — под руководством Станислава Жука пара стала четырехкратными чемпионами мира и победителями Игр в Саппоро. Затем Роднина перешла в пару к Александру Зайцеву, а в 1974 году стала работать под руководством Татьяны Тарасовой. В тандеме им удалось завоевать еще два золота Олимпиад, выиграв также четыре золота мировых первенств.



Ранее Роднина заявила, что в Госдуме нет дураков.