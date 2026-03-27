«Так много хорошего и плохого»: Валиева о своей олимпийской программе

Российская фигуристка Камила Валиева после исполнения олимпийской программы «Болеро» на шоу Татьяны Навки заявила о важности полученного опыта. Ее слова приводит РИА Новости.

«Так много хорошего и плохого связано с этой программой. Очень благодарна этой программе за то, что я стала более взрослой, осознанной. Это все опыт», — отметила она.

Фигуристка выступала с этой программой на зимних Олимпийских играх — 2022. Во время тех соревнований стало известно, что ее допинг-проба дала положительный результат.

29 января 2024 года Спортивный арбитражный суд (CAS) признал Валиеву виновной в употреблении запрещенного препарата триметазидина и дисквалифицировал спортсменку, лишив ее всех наград, завоеванных за это время. 25 декабря 2025 года завершился четырехлетний срок отстранения фигуристки. После возобновления карьеры спортсменка тренируется в группе Светланы Соколовской, до скандала с допингом она работала в группе Этери Тутберидзе.

21 марта Валиева представила короткую программу на Кубке Первого канала впервые после дисквалификации. Она пошла на четверной тулуп (исполнение четверных прыжков в короткой программе разрешает регламент турнира), но упала и набрала за свой прокат 70,00 балла.

Ранее Ирина Роднина поддержала решение Валиевой вернуться в спорт.