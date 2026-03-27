Сафонов сравнил игры в составе «ПСЖ» и сборной России

Сафонов заявил, что получает разные ощущения от игры за сборную и «ПСЖ»

Вратарь «ПСЖ» и сборной России Матвей Сафонов в интервью пресс-службе РФС сравнил игры за французский клуб и национальную команду.

«Безусловно, когда мы играем в плей-офф Лиги чемпионов, то это важнейшие матчи и есть напряжение, но, как по мне, я возвращаюсь домой. Играю дома за сборную. Тяжело сравнивать. Это разные ощущения», — сказал Сафонов.

Сафонов перешел во французский клуб из «Краснодара» летом 2024 года. В нынешнем сезоне российский голкипер провел в составе «ПСЖ» 16 матчей, в семи из которых сохранил свои ворота «сухими».

Сборная России проведет товарищеский матч с Никарагуа в Краснодаре 27 марта, стартовый свисток для футболистов прозвучит в 19:30 по московскому времени. В рамках мартовского сбора российские футболисты также сыграют с национальной командой Мали в Санкт-Петербурге 31 марта.

2 февраля глава Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино заявил, что бан России не дал нужного результата, поэтому необходимо рассмотреть вопрос с возвращением российских команд. Однако позднее издание The Times сообщило, что совет ФИФА не собирается рассматривать вопрос допуска россиян из-за опасений критики со стороны европейских стран.

